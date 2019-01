Plasterk vindt klimaatuitspraken wethouder niks: 'Dit is geen democratie'

Oud-minister Ronald Plasterk heeft geen goed woord over voor de manier waarop wethouder Marieke van Doorninck een lokaal klimaatakkoord wil sluiten. Volgens hem krijgen de inwoners te veel opgelegd. 'Dit is geen democratie, maar oproep tot gebed', laat hij weten.

Plasterk, voormalig PvdA-minister van Onderwijs en Binnenlandse Zaken, reageert op Twitter op een interview dat wethouder Van Doorninck aan Het Parool gaf. De GroenLinks-wethouder zei daar: 'We vragen aan Amsterdammers: Hoe doen jullie mee? We willen niet opleggen hoe het moet. Dat het moet, staat vast. Hoe we het doen, gaan we samen bedenken.'

Het sluiten van een lokaal klimaatakkoord staat in coalitieprogramma van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Het akkoord moet in de tweede helft van volgend jaar zijn opgesteld. De ambities zijn hoog: in twaalf jaar moet de CO2-uitstoot met maar liefst 70 procent zijn verlaagd.