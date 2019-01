Gele hesjes op de stoep bij Halsema: 'Maak een delegatie, dan zorg ik dat ik er ben'

Demonstranten in gele hesjes hebben zich voor de deur van burgemeester Femke Halsema verzameld om hun beklag te doen. De burgemeester ging met de gele hesjes in gesprek en riep hen daarna op om zich te organiseren en de klachten op een rij te zetten.

Het gesprek tussen Halsema en de Amsterdamse gele hesjes is te zien op een YouTube-filmpje dat gisteren geplaatst is. Het is onduidelijk of het filmpje ook zaterdag is opgenomen.

De klachten van de demonstranten liepen sterk uiteen. Zo was de eerste spreker erg teleurgesteld over het feit dat er al twee jaar geen kerstboom meer voor Centraal staat, andere demonstranten liepen vooral tegen woonproblemen aan.

Dakloos

De tweede spreker, die dakloos is, vertelde aan Halsema dat ze al drie maanden wacht op een schriftelijke reactie van wethouder Laurens Ivens over haar woonsituatie. Halsema laat weten dat dit niet hoort en belooft er achteraan te gaan. 'Dat zou ik heel fijn vinden', reageert de vrouw vervolgens.

Een andere vrouw klaagde bij de burgemeester over de crisisopvang waar ze verblijft. Zo vertelde ze dat ze tussen 9.30 en 17.00 uur moet rondzwerven op straat en twee keer zonder ontbijt naar buiten werd gestuurd. De Amsterdamse meent dat de crisisopvang voor jongeren niet goed is. 'Oké, ik ga zo even bellen', belooft Halsema haar.

Delegatie

Tot slot vertelt een man aan de burgemeester dat inwoners uit de stad geweigerd worden bij de winteropvang. 'Omdat Amsterdammers zelfredzaam moeten zijn, maar hoe zelfredzaam ben je zodra je geen woning hebt?' Halsema laat weten een rode draad te zien: 'Ik hoor dat er veel mensen zijn die geen dak boven hun hoofd hebben.'

De burgemeester riep de demonstranten op om een cöordinator aan te wijzen en een delegatie te vormen, zodat zij samen met een aantal wethouders op een ander moment met hen inhoudelijk in gesprek kan gaan. De gele hesjes gaan daar mee akkoord en reageren goedkeurend met: 'Nou, prima'.