Man (59) zwaargewond achtergelaten na duw van fiets bij Kraaiennest

Een gebroken heup, gebroken bekken en een gebroken sleutelbeen. Dat is wat een 59-jarige man begin november overhield nadat hij van zijn fiets werd geduwd in Zuidoost. Het lijkt erop dat de verdachte hem zonder enige aanleiding aanviel.

Het slachtoffer fietste op zondag 4 november om 14.30 uur uit de richting van metrohalte Kraaiennest naar de Oliepalmstraat. Er rende een voor hem onbekende jongen achter hem aan. Het slachtoffer fietste niet hard en werd door de jongen ingehaald. Ter hoogte van de 's Gravendijksdreef rende de jongen naast hem en duwde hem van zijn fiets. Daarop rende hij weg.



Gebroken sleutelbeen

De man viel en moest met spoed naar het ziekenhuis. Omstanders belden 112. Het slachtoffer werd opgehaald door een ambulance en moest vervolgens vijf uur lang worden geopereerd. Er zaten meerdere breuken in zijn heupkom, bekken, sleutelbeen en hij heeft een gebroken rib.



De politie doet een oproep in het AT5-programma Bureau 020 om de verdachte te vinden: 'Het opvallende aan de zaak is dat het slachtoffer wordt geduwd en dan gaat de man er weer vandoor. Er is niks gezegd, er wordt hem niks afgenomen. We tasten nog volledig in het duister bij deze zaak', zegt een woordvoerder van de politie.



Revalidatiecentrum

De 59-jarige Amsterdammer vertelt in Bureau 020 hoe hij er aan toe is. 'Inmiddels zijn we twee maanden verder. Ik heb eerst een tijd in het ziekenhuis gelegen en nu zit ik in een revalidatiecentrum. Ik krabbel iets op, maar het gaat langzaam. Ik loop met krukken of met een rollator', vertelt de man anoniem via de telefoon. 'Wat bezielt zo iemand?'



Wanneer het slachtoffer zijn normale leven weer op kan pakken, weet hij niet. 'Natuurlijk ben ik nog bang, wat bezielt zo iemand? Het zal nog maanden duren voor ik hersteld ben.'



Signalement

Het gaat om een man met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft kort, zwart haar en volgens het slachtoffer is hij niet ouder dan 23 jaar. Hij droeg die dag een zwarte jas, spijkerbroek en witte sportschoenen.