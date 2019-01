Protest tegen Concertgebouw: activisten besmeuren zichzelf met olie

Demonstranten van het kunstenaarscollectief Fossil Free Culture hebben zichzelf van top tot teen besmeurd met olie en bodyprints achtergelaten op de ramen van het Concertgebouw. Zo protesteerden ze tegen het Concertgebouw dat zich door Shell laat sponsoren.

De activisten verzamelden rond het middaguur rondom het Concertgebouw. Fossil Free Culture NL strijdt voor een fossielvrij Museumplein. Het Concertgebouw is volgens Maria Rietbergen, een van de activisten, de laatste culturele instelling aan het Museumplein die nog sponsoring van de fossiele industrie accepteert.

De drie afdrukken van de met olie doordrenkte lichamen op de ruiten van het Concertgebouw moeten verwijzen naar de ravage die Shell achterlaat.

'Geen plek'

Andere culturele instellingen in de stad hebben de afgelopen jaren banden verbroken met fossiele sponsoren. In 2017 verbrak het Rijksmuseum de relatie met oliegigant Saudi Aramco. Het Van Gogh Museum dropte in 2018 de sponsor Shell. 'Nu is het tijd voor het Concertgebouw. Er is geen plek meer voor Shell in de kunsten,' aldus Maria Rietbergen.