Stoffelijk overschot Overdiemerweg blijkt van sinds november vermiste man

Het lichaam dat afgelopen zaterdag werd aangetroffen langs het water bij de Overdiemerweg in Diemen is van een man die sinds november vorig jaar vermist was.

Dat bevestigt de politie aan AT5. Wie de man is of wat er is voorgevallen, kon de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.

De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen en in het water is beland.

Tweede stoffelijk overschot

Dezelfde dag werd er ook een ander stoffelijk overschot gevonden langs de Zuider IJdijk op Zeeburg. De menselijke resten zaten in een koffer. De politie bevestigde vandaag dat het lichaam al sinds 11 januari in het water lag.