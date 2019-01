Abdelhamid Idrissi verkozen tot Amsterdammer van het Jaar 2018

Abdelhamid Idrissi is vandaag in het Internationaal Theater Amsterdam tot Amsterdammer van het Jaar uitgeroepen. Idrissi werd geroemd voor het oprichten van 24 studiezalen in kwetsbare wijken in Noord en Nieuw-West.

Voor de veertiende keer werd de jaarlijkse verkiezing Amsterdammer van het Jaar gehouden. Er waren tien genomineerden, onder wie Idrissi. Ze hebben zich allemaal op een bijzondere manier ingezet voor de stad en de Amsterdammers: bijvoorbeeld voor eenzame ouderen, de medische wetenschap of gewoon voor de buurt.

Met 5916 stemmen van de 18904 stond Idrissi ruim aan kop. De winst had hij zelf niet verwacht, maar hij is heel erg trots. 'Dat waar we jarenlang met z'n allen aan bouwen en dat we zo goed gezien worden, daar ben ik super gelukkig mee.' Eric Junge eindigde op de tweede plaats met 2541 stemmen. Marieke Samallo heeft met 2394 stemmen de derde plaats bemachtigd.

Liefde en aandacht

Idrissi is zelf opgegroeid in Nieuw-West. Studeren was volgens hem niet vanzelfsprekend. Hij kreeg veel liefde en aandacht van zijn ouders, liet hij eerder door de organisatie optekenen. 'Dat was voor mij voldoende om vol zelfvertrouwen keihard te werken en nooit op te geven.' Hij studeerde af als bouwkundig ingenieur.

Veel kinderen kregen volgens hem niet de liefde en aandacht die hij wel kreeg. Daarom zette hij in 2010 Stichting Studiezalen op. Daardoor kunnen wekelijks zo'n 600 kinderen in alle rust studeren.

Spanning

Voorafgaand aan de bekendmaking was de spanning goed te merken. Idrissi had een mooi pak aangetrokken en zei kort voor de uitreiking tegen AT5: 'Als we het doen doen we het goed, dus we hopen dat we gaan winnen.'

Mede-genomineerde Caroll Sastro ziet de winst toch als erkenning voor wat je doet: 'Maar ook al word ik niet gekozen, ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben.' Eric Junge sluit zich daarbij aan: 'Het is een enerverende periode geweest en je wilt toch ook winnen.'

Genomineerden

De tien genomineerden waren: Nienke Algra, Eric Junge, Peter Reiss, Alice Roegholt, Marieke Samallo, Caroll Sastro, Bianca Tjon a Koy, Selahattin Vural en Paul Willemse.

