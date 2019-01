Ajax grijpt naast koppositie door gelijkspel in bloedstollend duel tegen Heerenveen

Ajax heeft de kans verspild om na bijna 1000 dagen weer koploper van de Eredivisie te worden. Ondanks een 3-1 voorsprong bij rust, kon Heerenveen in de tweede helft terugkomen. Het werd uiteindelijk 4-4.

Ajax had de mogelijkheid om na exact 987 dagen weer koploper te worden doordat PSV tegen Emmen punten liet liggen. Als Ajax zou winnen, zou het evenveel punten hebben als de Eindhovenaren. Op basis van het doelsaldo zou Ajax bovenaan staan.

'Niks aan de hand'

Maar Heerenveen bedierf de pret, terwijl er bij rust nog niks aan de hand leek. Al na een kwartier scoorde Dusan Tadic na een corner. Hij stond helemaal vrij en kon simpel binnen schieten. Heerenveen kwam razendsnel terug. Sam Lammers kon Lamprou - die de zieke Onana verving - passeren met een laag schot.

Ajax liet zich niet van de wijs brengen en kwam twee minuten later opnieuw op voorsprong. Tadic stiffte de bal over Heerenveen-doelman Hahn heen. In de 28e minuut zag dezelfde Hahn er helemaal niet goed uit bij een corner. Matthijs de Ligt kon het bal via verdediger Pelle van Amersfoort in het lege doel koppen.

In de blessuretijd

Kort voor rust mistte Tadic een penalty. Dat bleek achteraf een dure misser te zijn. De spanning kwam terug doordat Lammers en Van Bergen scoorden. Huntelaar leek in de 83e minuut Ajax naar de koppositie te schieten, maar in blessuretijd werd het zelfs 4-4 door Pierie.