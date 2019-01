Wethouder Van Doorninck ontvangt manifest behoud Voortuin van Noord

GroenLinks-wethouder Marieke van Doorninck heeft vandaag in de Voortuin van Noord een manifest overhandigd gekregen van Floortje Dessing om het terrein niet vol te bouwen. Ruim tachtig Amsterdammers plantten winterviolen voor het groener maken van het terrein.

In het manifest worden meerdere redenen gegeven om het - op dit moment - verloederde terrein groener te maken in plaats van vol te bouwen. Initiatiefneemster Marieke Oomen licht het toe. 'Het gebied ligt perfect langs het Noordhollandsch Kanaal. Het heeft eeuwenlang gediend als voortuin en dat willen we weer.'

Project Sixhavengebied

De afgelopen 25 jaar diende het terrein als opslagplaats voor de Noord/Zuidlijn. De gemeente heeft plannen om hoogbouw te plaatsen in de Voortuin en om het gebied te betrekken bij het Project Sixhavengebied. Wethouder van Doorninck staat toch niet helemaal onwelwillend tegenover het initiatief: 'In de stad heb je hoog-, laagbouw en groen nodig. We gaan samen met de bewoners en de belanghebbenden kijken wat we in dit gebied moeten doen.'

'Ga niet bouwen in de stad'

Een aanwezige zegt: 'Aan de ene kant wil je niet die hoogbouw, maar aan de andere kant wil ik ook niet dat het een ontspanningsgebied wordt.' Een vrouw is het niet eens met de plannen van de gemeente: 'Als hier groen is, laat het groen zijn. Ga maar ergens anders bouwen maar niet in de stad.'