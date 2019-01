Politie speurt bodem af naar aanknopingspunten over koffer met menselijke resten

Met twee boten is de politie in de weer: de ene brengt de bodem in kaart met sonarapparatuur, de andere zoekt met een apparaat waar camera's aan bevestigd zijn op de vierkante centimeter. Zo moet duidelijkheid komen over de koffer met een stoffelijk overschot die gisteren werd gevonden op het Zeeburgereiland.

De politie speurt de bodem af op zoek naar voorwerpen die mogelijk met de zaak verband houden, zegt een politiewoordvoerder. Op de vraag of er kans is dat er meer overschotten worden aangetroffen, kan de woordvoerder geen antwoord geven. 'Dat is daderinformatie Daar kan ik niks over naar buiten brengen.'

Eerdere melding

Wel is duidelijk dat de koffer er in ieder geval sinds 11 januari al stond. Toen kreeg de politie er al een melding over. 'We hebben toen de omgeving afgezocht, maar niks gevonden.' Ook had de politie geen contactgegevens van de melder.

Toen diezelfde melder gisteren bij toeval een politiewagen aantrof op het Zeeburgereiland en vertelde dat de koffer er nog steeds stond, werd er opnieuw gezocht. Nu met meer succes: de koffer werd gevonden.

Vermiste man

Zaterdag werd ook een lichaam aangetroffen op de Overdiemerweg in Diemen. Dat blijkt van een man te zijn die sinds november vermist was. Volgens de politiewoordvoerder is de kans klein dat beide zaken iets met elkaar te maken hebben.