Schöne na mislopen koppositie: ‘Laat dit een les zijn’

Voor de neutrale kijker een zondagmiddag om zijn vingers bij af te likken, voor fans van Ajax eentje om snel te vergeten. Lasse Schöne maakte zo'n situatie zoals vanmiddag eerder mee en vertelt daarover na afloop van de wedstrijd.

Met een ruststand van 3-1 leek er geen vuiltje aan de lucht, maar terug op het veld leek de ploeg van Ten Hag er opeens niks meer van te bakken. Twee stomme tegengoals aan het begin van de tweede helft zorgde voor een slotfase waar menig supporter een stukje grijzer geworden is. Veel positiefs heeft Schöne er niet meer over te zeggen. 'Ik ben boos, teleurgesteld, alles bij elkaar. Boos op onszelf.'

'Je gaat met de beste intenties het veld op, maar we beginnen gewoon te slecht aan de tweede helft. Zij maken dan vrij snel de twee goals en je merkt dat het ons niet lukt om rustig te blijven. Na de 3-3 kwamen we echt niet meer in ons spel', vertelt hij.

'Terugkerend thema'

De middenvelder maakte eerder mee dat de concurrent punten liet liggen en Ajax daar niet van kon profiteren. 'Het is een terugkerend thema bij ons en het speelt al een tijdje. Daar word je wel een beetje gek van. Dat moet een keer stoppen.'

Desondanks heeft Schöne er wel nog vertrouwen in. 'Het is ook niet zo dat alles nu uit elkaar valt, we moeten gewoon doorgaan.'