Bestuurder ramt afslaande auto op Transformatorweg

Op de Transformatorweg in Westpoort zijn rond 20.30 uur twee auto's in botsing gekomen. Een bestuuder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.

Volgens een getuige reed een van de twee auto's heel hard en heeft hierdoor de afslaande auto vol in de zijkant geramd. Ook zou er een kind in een van de auto's hebben gezeten. Op de foto's is te zien dat de auto flink schade heeft opgelopen.

Een traumateam kwam ter plaatse, maar de bestuurder is per ambulance naar een ziekenhuis overgebracht. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is nog niet bekend.

De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar wat er is voorgevallen. De Transformatorweg is afgesloten tussen de Contactweg en de Kabelweg.

De politie kon nog geen toelichting geven over het ongeval.