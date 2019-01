Politie versnippert wietplanten na vondst plantage in West

De politie heeft vannacht in Osdorp een hennepkwekerij opgerold. Nadat aan het begin van de avond in de Klaas Katerstraat de wietplantage werd onderzocht, waren dienders diezelfde nacht al met een hakselaar in de weer.

Zo is te zien op beelden die een buurtbewoner heeft gemaakt. Naar het schijnt werden de wietplanten in dezelfde straat versnipperd als waar de plantage werd opgerold. Dat beeld voltrok zich rond 0.30 uur.

Volgens de politie zijn er twee woningen met hennepkwekerijen gevonden in de straat. De in beslag genomen spullen werden direct vernietigd. De melding kwam van de eigenaar van het pand, er is tijdens de inval één persoon aangehouden.