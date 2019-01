Vandaag veel overlast door gladheid en sneeuw verwacht

Sneeuw en gladheid kunnen vandaag voor veel overlast zorgen voor het verkeer. Vanuit het westen en zuidwesten trekt er regen, ijzel en sneeuw over het land. Dat zorgt gladheid en overlast voor het verkeer.

De verwachte sneeuwval leidt waarschijnlijk ook tot het uitvallen van vluchten naar, van of via Amsterdam, meldt KLM. De luchtvaartmaatschappij raadt klanten aan om de status van hun vlucht de komende tijd goed in de gaten te houden.

Vandaag trekt de winterse neerslag van west naar oost over het land, meldt Weerplaza. In de stad wordt er een sneeuwdek verwacht van 1 à 2 centimeter. De eerste sneeuwbuien worden volgens Weerplaza rond 11.00 uur in Amsterdam verwacht.

Gladheid

Automobilisten kunnen ook last krijgen van de buien. De Verkeersinformatiedienst verwacht een zware spits met lange files voor morgenochtend, ook moeten bestuurders rekening houden met gladheid tijdens de buien.

Voor het spoorverkeer zijn er nog geen maatregelen genomen. De NS gaat ervan uit dat de treinen morgen volgens het spoorboekje blijven rijden, maar de vervoerder besluit later vandaag of de dienstregeling aangepast wordt.