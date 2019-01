Advocaten verdachten brandstichting studentenflat Diemen aan woord

De rechtszaak over de dodelijke brand in een studentenflat aan de Rode Kruislaan in Diemen gaat vandaag verder.

Bij de brand kwam de 27-jarige David Swart om het leven. Zijn vriendin en een andere bewoner van de flat raakten gewond. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brand is aangestoken om de verzekering op te lichten. Er zijn drie verdachten opgepakt.

Twee van de verdachten, Gilermo I. en zijn zus Simona (27 en 24 jaar), hebben bekend de brand te hebben gesticht. De derde verdachte, de 27-jarige Rachied V., ontkent betrokken te zijn geweest bij de brandstichting.

Eis

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag 16, 17 en 18 jaar celstraf tegen de verdachten geëist. Hun advocaten komen vandaag aan het woord.

