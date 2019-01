Eend overleeft vrieskou ondanks reddingsactie niet

Een bijzondere bevrijdingsactie bij het Johan Coltermanpad in Geuzenveld vanmorgen.

Een eend zat daar vastgevroren in het water. 'Dat komt niet zo vaak voor', vertelde Anita Vreenegoor van Dierenambulance Amsterdam. 'Ze trappelen en zo houden ze met zijn allen, als het nog niet zo lang vriest, een wak open. Dus hij is wel een beetje verdwaald.'

De brandweer zette een ladderwagen in om de eend te bevrijden. Met een hakbijl werd er een gat in het ijs gemaakt. 'En dan gaat hij lekker bij ons op een kruikje in een handdoek en naar de vogelopvang', zei een andere medewerker van de dierenambulance.

Toch bleek de hulp te laat te zijn gekomen. 'Hij is overleden. Hij heeft zijn best gedaan. Sneu.'