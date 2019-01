Metrostation Rokin twee uur dicht: 'Hekjes spacen hem'

Metrostation Rokin is vanmiddag ruim twee uur niet toegankelijk geweest door een technisch probleem. Ook de metro's sloegen het station over.

Volgens het GVB was er een storing in een van de systemen van de Noord/Zuidlijn. 'De kleppen klappen dicht op een onverwacht moment, daar kun je anders net tussen komen te zitten', verklaart een woordvoerder. 'Uit zorgvuldigheid is het station daarom even dicht.'

De storing ontstond rond 14.00 uur. Rond 16.30 uur ging het station weer open.

Op deze video is te zien hoe de poortjes aan het 'spacen' zijn: