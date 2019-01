Uber neemt maatregelen na reeks ongevallen: leeftijd chauffeurs omhoog

Meerdere zware ongelukken, waarvan een aantal met dodelijke afloop: taxiplatform Uber is de afgelopen week zwaar onder vuur komen te liggen. Het bedrijf neemt daarom per direct maatregelen. Zo gaat de minimumleeftijd voor nieuwe chauffeurs omhoog van 18 jaar naar 21 jaar. Maar dat is niet de enige manier waarop het bedrijf ingrijpt.

Nieuwe chauffeurs moeten voortaan minimaal een jaar hun rijbewijs hebben en alle chauffeurs onder de 25 jaar worden verplicht om een verkeersveiligheidstraining te volgen. Die cursus wil Uber gaan opstellen samen met Veilig Verkeer Nederland. Ook zegt het Amerikaanse bedrijf in een taskforce te stappen met de gemeente en verdere gesprekken te hebben met de landelijke overheid. Daarnaast spreekt Uber haar medeleven uit aan de nabestaanden die een geliefde verloren bij de ongelukken, waarbij Uber-chauffeurs betrokken waren.

Dodelijke ongelukken

Stuk voor stuk moeten de maatregelen bijdragen aan de verkeersveiligheid in de stad. In de afgelopen weken gebeurden er meerdere ernstige ongelukken waarbij Uber-chauffeurs betrokken waren. In veel gevallen is er nog geen duidelijkheid over de schuldvraag. Maar de grote hoeveelheid ongelukken is wel opvallend, oordeelde Uber zelf eerder ook, waarna het bedrijf sprak met Verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Zo werd vorige week bekend dat de vader en dochter die overleden na een aanrijding op de A9, werden geraakt door een Uber-chauffeur. Datzelfde gold voor de 24-jarige fietsster die amper twee weken geleden verongelukte, nadat zij op de Heemstedestraat in botsing kwam met een Uber-chauffeur. Op de Rozengracht werd begin december een voetganger door eveneens een Uber-chauffeur aangereden. Ook dit slachtoffer overleefde het ongeluk niet.

Mare Welkers

En in 2017 werd de 22-jarige Mare Welkers doodgereden door een Uber-chauffeur op de Molukkenstraat. De toen tevens 22-jarige chauffeur werd twee maanden geleden vrijgesproken. Zijn onvoorzichtige rijgedrag moest volgens de rechter los gezien worden van het ongeluk. De familieleden van Welkers spraken tijdens de rechtszaak al hun afkeuring uit over de jonge leeftijd van veel chauffeurs, maar ook over de bediening van de app.

Uber Nederland directeur Thijs Emondts, wil zijn medeleven overbrengen aan de nabestaanden van die ongelukken. 'De veiligheid van onze gebruikers en de steden waarin we actief zijn is onze hoogste prioriteit. We zijn daarom erg aangeslagen door de recente verkeersongelukken waarbij meerdere mensen om het leven zijn gekomen'.

De PvdA gaf afgelopen donderdag aan dat het de minimumleeftijd voor taxichauffeurs (dus niet alleen die van Uber) wil verhogen naar 23 jaar. Ook wil de partij dat chauffeurs minimaal twee jaar hun rijbewijs hebben voordat ze een taxi mogen besturen. Voor die aanpassingen is een wetswijzinging vanuit Den Haag nodig. Maar Uber komt de partij dus nu deels tegemoet.

Data uitwisselen en gesprek over arbeidsomstandigheden

Wethouder Dijksma vertelde vorige week al een 'stevig' gesprek gevoerd te hebben met Uber. In een reactie aan AT5 zegt ze het goed te vinden dat Uber 'concrete stappen' neemt. De gemeente gaat bekijken of die stappen ook leiden tot een grotere verkeersveiligheid.

'Met Uber is afgesproken dat we op korte termijn een gezamenlijke task force in het leven roepen waarin we met experts van de gemeente en experts van Uber samen na gaan denken over verkeersveiligheid en het uitwisselen van data', zegt de wethouder. 'Daarin gaan we ook verder met het bedrijf in gesprek over arbeidsomstandigheden.'

