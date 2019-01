'Ex-vriendin van brandstichter Diemen sluwe en manipulatieve dame'

Volgens advocaat Plasman kan niet worden uitgesloten dat Serena, de ex van een van de brandstichters, het brein is achter de flatbrand in Diemen. De 27-jarige David Swart kwam bij de brand om het leven.

'Serena en haar familie kunnen met maar liefst acht branden in verband worden gebracht', zegt Plasman. Hij staat verdachte Simona I. bij, die het Openbaar Ministerie ziet als brein achter de brand en als oplichter van de verzekering.

De ex van Gilermo I. kan volgens Plasman met zeker 8 branden in verband worden gebracht. Een paar weken voor de #flatbrand was er brand in haar woning en kreeg ze een schadeclaim. Opvallend: een paar dagen later was er brand haar broers woning — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 21, 2019

Lees ook: Advocaten verdachten brandstichting studentenflat Diemen aan woord

10.000 euro

Twee weken voor de fatale flatbrand in Diemen zou in de woning van Serena brand zijn geweest waarvoor ze een schadevergoeding kreeg van 10.000 euro van de verzekering. Opvallend genoeg brak volgens Plasman een paar dagen later brand uit in de woning van haar broer. En ook in de woning van haar moeder zou eerder brand zijn geweest. 'De rol van Serena blijft onduidelijk', zegt Plasman, die haar een 'sluwe' en 'manipulatieve' dame noemt.

Serena deed in de nacht van de brand een 'vage melding' bij de politie. Ze meldde dat er op dat moment brand zou worden gesticht ergens in een studentenflat in Diemen en dat het om geld zou gaan. Ze tipte de politie anoniem, maar later bleek uit stemherkenning dat het om Serena ging. Plasman sluit niet uit dat dit een sluwe actie van Serena was om haar rol te verhullen. Eerder noemde hij haar een 'profi op het gebied van brandstichting'.

Volgens Plasman is er geen bewijs voor uitlokking van de brandstichting. OvJ heeft geen direct bewijsmiddel. #flatbrand — Cecile van de Grift (@Cecilevdgrift) January 21, 2019

Lees ook: Verdachte flatbrand Diemen verklaart: 'Ik heb veel schulden. Het ging om geld'

Bedenker

Het Openbaar Ministerie ziet de cliënt van Plasman als de bedenker van de brandstichting en eiste 18 jaar gevangenisstraf tegen haar. Maar volgens Plasman is er geen enkel direct bewijs dat zijn cliënt de bedenker is van de flatbrand. Hij betoogt vrijspraak voor zijn cliënt.

Op 15 februari om 13 uur doet de rechtbank uitspraak.