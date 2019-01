Fietser gewond bij aanrijding met GVB-bus in Jan Evertsenstraat

Foto: Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Bij een ongeval met een GVB-bus in de Jan Evertsenstraat is vanmiddag een fietser gewond geraakt.

De fietser kwam ter hoogte van de Vespuccistraat met de bus in botsing. Meerdere ambulances en brandweerwagens werden opgeroepen, ook landde er een traumahelikopter op het Mercatorplein.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de politie was zij aanspreekbaar.

De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. De straat werd daardoor enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open.