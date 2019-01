Subsidie voor restauratie winkelpuien

In Amsterdam zijn veel historische winkelpuien. Veel van die puien zijn in de loop der jaren afgedekt of veranderd. Eigenaren en huurders van winkels kunnen nu bij de gemeente subsidie aanvragen om hun historische pui of winkelinterieur te herstellen.

De gevel van fietswinkel Maats kon wel een renovatie gebruiken. 'We zijn bezig met het restaureren van het pand naar de oude staat en je ziet dat er weer schitterend glas in lood tevoorschijn komt,' vertelt mede-eigenaar Rob Schoof. 'We denken dat het echt bijdraagt aan het straatbeeld van Amsterdam.'



Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.