PvdA vindt nieuwe maatregelen Uber niet streng genoeg: 'We zijn er nog niet'

Uit de Amsterdamse politiek komen verschillende reacties op de nieuwe maatregelen die Uber invoert na meerdere zware en dodelijke ongelukken. De PvdA noemt het opschroeven van de minimumleeftijd naar 21 jaar 'een goede stap', maar nog niet streng genoeg.

'Jonge chauffeurs zijn over het algemeen vaker betrokken bij verkeersongevallen. Dat heeft een beetje te maken met hoe je risico's inschat, welke rijervaring je hebt, dus vandaar dat we die minimumleeftijd willen instellen op 23 jaar'. aldus PvdA-raadslid Dennis Boutkan. 'Dat Uber dat nu naar boven trekt van 18 naar 21 jaar, dat is een goede stap, maar we zijn er nog niet.'

Minimumleeftijd

Naast het opschroeven van de minimumleeftijd, vereist Uber nu ook dat hun chauffeurs minstens een jaar rijervaring hebben. De PvdA pleitte al eerder voor een eis van minimaal twee jaar rijervaring. 'Dat blijft voor ons op twee jaar. Het is een grote verantwoordelijkheid om met een taxi met passagiers heel veel kilometers te maken in een stad die heel druk is. Daar heb je minimaal twee jaar rijervaring nodig', vindt Boutkan.

D66-raadslid noemt de genomen stap van Uber 'een verstandige maatregel'. 'Ik denk dat het sowieso goed is dat Uber luisters naar de zorgen die er in de stad zijn omtrent verkeersveiligheid en nu zel fmet maatregelen komt. Dat is geen garantie, want ook oudere chauffeurs zijn wel eens betrokken bij ongelukken.' Hij pleit voor een extra training voor jonge Uber-chauffeurs.

'Onveilig systeem'

Boutkan vindt dat chauffeurs die onder de 21 jaar zijn zouden moeten stoppen bij Uber. 'Die Uber-app leidt tot het opjagen van mensen. Je verdient vrij weinig geld, dat betekent dat je veel ritten moet maken. Er is geen controle op rij- en rustttijden. Wij vinden dat een gevaarlijk en onzinning systeem.'

Wethouder Sharon Dijksma voerde vorige week een 'stevig' gesprek met Uber. In een reactie aan AT5 zegt ze het goed te vinden dat Uber 'concrete stappen' neemt. De gemeente gaat bekijken of die stappen ook leiden tot een grotere verkeersveiligheid.

