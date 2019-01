'Ambtelijke organisatie niet toegerust op zo veel bouwaanvragen'

De gemeente heeft volgens bewoners en ondernemers van de groep 'Stop de Bouwwoede' te weinig ambtenaren om de vele vergunningen te behandelen.

Dat zegt Fike van der Burght van de groep naar aanleiding van het onderzoek van AT5, waaruit bleek dat er in 2018 tientallen verbouwingen zijn uitgevoerd zonder dat de vergunningen inhoudelijk getoetst waren. 'Deze explosie had niemand zien aankomen en de ambtelijke organisatie is er ook niet op toegerust om zo veel bouwaanvragen in de korte termijn af te werken.'

'Secuur kijken kost tijd'

Wat betreft het aantal van rechtswege verleende vergunningen is het stadsdeel Zuid koploper. Stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel zegt dat het aantal vergunningen hoog is. 'We moeten secuur naar de vergunningen kijken. Zeker in een complexe omgeving als Amsterdam-Zuid. En dat kost tijd.'

Volgens van der Burght is het voordeel voor de één, een nadeel van heel veel mensen. Zo zijn de funderingen in de huizen verzakt en na een regenbui loopt het water in de tuin niet weg. 'Als stad zijn we dom bezig en mijns insziens moet hier paal en perk aan gesteld worden.'

De VVD gaat het college aanstaande woensdag om opheldering vragen over de grote aantallen vergunningen voor verbouwingen die zonder inhoudelijke toetsing worden verleend.