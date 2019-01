De winterstop is voorbij en de competitie is weer in volle gang. Dat betekent niet alleen dat Ajax weer aan de bak moet, maar ook dat onze Ajax-wachters Kale en Kokkie weer hun ongezouten mening mogen geven. Na een 4-4 gelijkspel tegen Heerenveen moet vooral keeper Kostas Lamprou het ontgelden.

Nadat PSV eerder op de dag punten verspeelde tegen Emmen door met 2-2 gelijk te spelen, was er een uitgelezen kans voor Ajax om de koppositie te heroveren. Na een 3-1 voorsprong bij rust leek het eindelijk zover, maar door een teleurstellende tweede helft werd het uiteindelijk 4-4 voor de Friezen. Kale en Kokkie zijn niet boos, maar teleurgesteld.

Kostas Lamprou

Kale en Kokkie zijn met name kritisch op keeper Kostas Lamprou, die speelde voor de zieke Onana. Volgens Kale is de Griek een goede lijnkeeper, 'maar voor de rest komt hij in alles tekort.' Met een lengte van 1.76 meter is hij volgens de mannen simpelweg te klein om een goede keeper te zijn. 'We hebben een fantastisch elftal neergezet, maar met de keeper ben je er één vergeten', voegt Kokkie toe.

'Hele elftal heeft gefaald'

Maar het was niet alleen Lamprou die gisteren tekortschoot. Volgens de mannen heeft het hele elftal gisteren in de tweede helft gefaald. Met ervaren spelers, zoals een Tadic, Blind en Ziyech, had de wedstrijd bij een 4-3 voorsprong, met nog zes minuten op de klok, volgens Kokkie gewoon uitgespeeld moeten worden. 'Maar ze gaan als een stelletje konijnen op zoek naar de 5-3, van mijn part ros je 'm een paar keer de tribune in. Speel die wedstrijd uit.'

Aankomende wedstrijden

Ondanks de verspeelde punten blijven Kale en Kokkie enigszins hoopvol. 'Ten opzichte van vorige week is er helemaal niets veranderd, het doelsaldo en de punten zijn (ten opzichte van PSV) gelijk gebleven.' Aankomende donderdag speelt Ajax voor de beker opnieuw tegen Heerenveen en zondag staat de klassieker tegen Feyenoord op het programma. 'Twee potjes die je moet winnen!', laten de mannen weten.