Uber-directeur Thijs Emondts erkent: 'Dit hebben we niet goed gedaan'

Een leeftijdsminimum van 21 jaar, meer openheid naar de gemeente en excuses aan nabestaanden van ongelukken. Het duurde lang voordat Uber zijn verantwoordelijkheid nam, maar vandaag werd de eerste stap gezet.

AT5 sprak directeur Thijs Emondts vanmiddag uitgebreid in het Europese hoofdkantoor van de vervoersbemiddelaar. Daar werken 800 mensen, maar erg zichtbaar was Uber de laatste jaren niet. Terwijl er genoeg te bespreken is. Ernstige en soms dodelijke ongelukken, kritiek van eigen chauffeurs over werktijden en lage salarissen, chauffeurs van andere organisaties die spreken van broodroof en misbruik in de eigen app. Directeur Thijs Emondts erkent dat er iets grondig moet veranderen.

Nabestaanden

In het interview maakt Uber excuses voor de manier waarop het bedrijf zich heeft opgesteld bij ernstige ongelukken. Emondts gaat specifiek in op het ongeluk in 2017 in de Molukkenstraat, waar de 22-jarige Mare Welkers om het leven kwam toen ze werd aangereden door een chauffeur die voor Uber reed. 'Dat hebben we niet goed gedaan. We hadden eerder met de nabestaanden in contact moeten treden.'

Maatregelen

Om de veiligheid te vergroten treft Uber nu verschillende maatregelen. De minimumleeftijd van nieuwe chauffeurs gaat omhoog van 18 naar 21 jaar. Voor jonge chauffeurs die nu al rijden geldt dat ze een verplichte cursus moeten gaan volgen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Ze moeten minimaal een jaar rij-ervaring hebben. Ook komt er een taskforce in samenwerking met de gemeente om te zien waar er nog problemen zijn. Emondts denkt dat daarmee veiligheid vergroot wordt. Toch zijn er nog wel wat kanttekeningen te plaatsen. Moeten de maatregelen niet veel verder gaan?

Gezichtsherkenning

AT5 surfte een maandenlang mee in een groep op Telegram waar de handel in Uber-accounts levendig tiert. Het bleek schokkend gemakkelijk om aan zo'n account te komen. Daarmee zijn de maatregelen mogelijk gemakkelijk te omzeilen. Emondts erkent dat er misbruik is en wil meer doen om dat te voorkomen. 'We zijn bezig met gezichtsherkenning, in de Verenigde Staten gebruiken we dat al.' Over de fraude zegt hij wel: 'Bij elk taxibedrijf kan iemand zomaar instappen en gaan rijden, dus daar hebben alle bedrijven mee te maken. Ik vind niet dat onze app onbetrouwbaar is. Klanten waarderen ons.'

Eerste stap

Verschillende politici reageerden al op de plannen van Uber. D66 is blij, de PvdA wil juist dat het bedrijf nog veel verder gaat, door bijvoorbeeld de leeftijd van de chauffeurs te verhogen naar 23 jaar. Emondts daarover: 'Dit is een eerste stap. Mocht het nodig zijn dan zullen we nog meer stappen zetten.