Opvang ongedocumenteerden kost stad ruim elf miljoen euro

De gemeente is dit jaar 11,5 miljoen euro kwijt aan de opvang en hulp aan asielzoekers zonder een verblijfsvergunning, de groep zogenoemde ongedocumenteerden.

Dat bevestigt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink in antwoord op vragen van Forum voor Democratie. Er was dit jaar in eerste instantie 7,7 miljoen nodig, een bedrag dat al gedekt is vanuit coalitiemiddelen. Daar komt vanwege 'nieuw beleid' nog 3,8 miljoen bij. Over dit bedrag moet de gemeenteraad zich later nog buigen.

Lees ook: Uitgeprocedeerde asielzoekers krijgen leefgeld en casemanager

Juridische ondersteuning

Van de 11,5 miljoen is 2,5 miljoen bedoeld voor het vastgoed. Het leefgeld dat de 'deelnemers aan de 24-uursopvang' krijgen kost de stad dit jaar 5 miljoen euro. De juridische ondersteuning kost zo'n vier ton, net als de 'toekomstorientatie'.

Ook zijn er bijvoorbeeld opleidingen en innovaties nodig, interne kosten bij de gemeente en organisatie en regie door een externe partij. Deze posten kosten elk ongeveer vier ton.

Lees ook: Amsterdam en Rijk bereiken akkoord over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

Meebetalen

Groot Wassink onderhandelt op dit moment ook met het Rijk, dat als pilot mogelijk miljoenen gaat meebetalen aan de opvang als het gezien wordt als een landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV). Toch is het nog de vraag of dat gebeurt, want in het regeerakkoord stond dat een verblijf in een LVV zonder voorwaarden maximaal twee weken mag duren. Amsterdam wil daar maximaal anderhalf jaar van maken.

Groot Wassink zegt dat zijn eigen plan 'leidend' is bij de onderhandelingen. 'Dit zou inderdaad kunnen betekenen dat wanneer het uitvoeringsplan niet uitgevoerd kan worden binnen de LVV, Amsterdam niet zal deelnemen als LVV-pilot.' In dat geval kan de stad dus fluiten naar de financiële steun van het Rijk.

Lees ook: Staatssecretaris: 'Amsterdamse plannen 24-uursopvang tegen de wet'

Terugkeer

De wethouder liet eerder al weten dat hij streeft naar ongeveer twee 24-uursopvanglocaties per stadsdeel. In totaal moet er daarmee plek zijn voor 500 ongedocumenteerden. Als er geen zicht is op het krijgen van een verblijfsvergunning, dan moeten ze meewerken aan een project dat gericht is op 'toekomstoriëntatie en terugkeer'. De bedoeling is dat ze uit zichzelf vertrekken naar het land van herkomst of een derde land.

Doen ze dat niet, dan gaan ze de opvang uit. Groot Wassink zegt daarbij wel dat de gemeente niet meewerkt aan een gedwongen uitzetting.