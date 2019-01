Zus doodgereden Mare Welkers: 'Maatregelen Uber lossen probleem niet op'

Taxiplatform Uber maakte vandaag publiekelijk excuses voor hoe het bedrijf is omgegaan met de nabestaanden van de in 201 7 doodgereden Mare Welkers. Toch is haar familie niet bepaald onder de indruk.

'Je moet Uber zien vanuit een ander perspectief: het is een heel groot bedrijf dat in 600 verschillende steden opereert. Vanuit dat principe is het al heel lastig om te bedenken dat je veiligheid in Amsterdam, een van die steden, zo belangrijk vindt', reageert Jip Welkers.

Haar zus Mare werd in 2017 doodgereden door een Uber-chauffeur op de Molukkenstraat. De rechtbank sprak de taxibestuurder echter vrij omdat zijn onvoorzichtige rijgedrag los moest worden gezien van de dodelijke aanrijding. Het hoger beroep loopt nog.

Businessmodel

'Uiteindelijk wordt Uber hier gewoon gedreven door wat er vanuit de Verenigde Staten wordt gepusht. Misschien dat het wel oprecht bedoeld is, maar het businessmodel vraagt gewoon om een fundamentele verandering in de situatie van Amsterdam om die verkeersveiligheid te waarborgen', zegt Welkers.

'Overheid is aan zet'

Uber kondigde in een uitgebreid interview met AT5 een aantal maatregelen aan, zoals het verhogen van de minimumleeftijd en minimaal een jaar rij-ervaring voor nieuwe chauffeurs. Maar de familie van de in 2017 omgekomen Mare denkt niet dat de maatregelen iets zullen veranderen aan de verkeersveiligheid. 'Er moet worden gekeken naar taxi-apps als geheel. Ik denk dat de overheid in dit geval aan zet is en niet Uber. Om die verkeersveiligheid goed te krijgen heb je een fundamentele verandering nodig.'

Netflix-effect

'Ik denk dat het echte probleem is dat er honderden taxi's door Amsterdam sjezen en vaak ook nog achter hun app aan rijden. Vanuit een soort Netflix-effect krijgen ze constant nieuwe ritjes aangeboden tegen zulke lage tarieven dat ze minimiaal 60, 70 uur moeten rijden om er een normaal inkomen uit te halen. En dat zijn problemen die niet worden aangepakt met deze maatregelen', aldus Welkers.