Deel Diamantstraat afgezet vanwege verward persoon

De politie heeft een deel van de Diamantstraat in Zuid afgezet vanwege een verward persoon in een woning. Ook de brandweer is aanwezig.

De hulpdiensten werden rond 21.30 uur gealarmeerd. Een onderhandelaar en een arrestatieteam kwamen ter plaatse.

De verwarde persoon is na ruim een uur zelf naar buiten gekomen en is daarop aangehouden.