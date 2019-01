Stadsbestuur wil meer topsportevenementen in de stad

Het college hoopt de komende jaren meer topsportevenementen naar Amsterdam te halen. Het is de bedoeling dat de Europese kampioenschappen van rugby, turnen, roeien, de Gymnaestrada en het wereldkampioenschap para-tafeltennis naar Amsterdam komt.

De gemeente wil zeven miljoen euro uittrekken om de internationale sportevenementen naar de stad te halen. Wethouder Sport Simone Kukenheim laat weten dat zij tenminste één toonaangevend topsportevenement per jaar wil organiseren: 'Het zou prachtig zijn als het lukt om deze kampioenschappen aan onze sportevenementenkalender toe te voegen.'

Voor de finale van het European Professional Club Rugby (2021) en de Gymnaestrada (2023) is al een bod uitgebracht, binnenkort wordt daar de uitslag van verwacht. De Gymnaestrada is een wereldkampioenschap waarbij meerdere disciplines van de gymnastieksport aan bod komen, zoals trampolinespringen, dans, acrogym en aerobics. Tijdens dit evenement doen 2.200 deelnemers mee aan sportdemonstraties en optredens.

Lees ook: Amsterdam wordt officieel voorgedragen als speelstad EK 2020

Naast de sportkampioenschappen wil het college in 2025 ook een topsportevenement organiseren ter ere van 'Amsterdam 750 jaar'. Daarnaast laat het college de haalbaarheid onderzoeken of het mogelijk is om de European Championships in 2026 naar de stad te halen. Dat is een evenement waarbij verschillende Europese kampioenschappen worden gecombineerd, en dat vorig jaar in Glasgow werd gehouden.

Wel staat vast dat het WK 3x3 basketball (2019), het WK volleybal voor mannen en het EK hockey en para-hockey (2021) in Amsterdam wordt georganiseerd. Ook is de stad in 2020 één van de gastheren van het EK voetbal.