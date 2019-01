GroenLinks doet niet mee met gezamenlijke politieke boot tijdens Canal Parade

GroenLinks heeft de uitnodiging afgeslagen om mee te doen met een gezamenlijke boot van politieke partijen tijdens de Canal Parade van de Pride Amsterdam. De partij noemt het 'een prima initiatief', maar heeft eigen plannen.

Dat meldt het AD. Het Amsterdamse D66-Kamerlid Vera Bergkamp nam het initiatief om met de partijen D66, VVD, CDA, SP en PvdA samen een boot op te tuigen, en niet als partijen afzonderlijk mee te doen. De andere partijen hebben al wel hun deelname toegezegd.

'Denken hetzelfde'

'Het was al langer een wens van mij en van de LHBTIQ-netwerken binnen ­politieke partijen. We verschillen als politieke partijen vaak van ­mening, maar hierbij kunnen we zichtbaar uitstralen dat we er hetzelfde over denken: dat we tegen discriminatie zijn, dat je zichtbaar jezelf kunt zijn en mag houden van wie je wilt', zegt Bergkamp tegen de krant.

Eigen plannen

Maar GroenLinks was al bezig met een eigen thema, aldus Rocco Piers van Roze Links. 'Wij willen het spotlight zetten op LHBTIQ-vluchtelingen en daar zijn we al ver mee. De organisatie wil ook boten zien met een duidelijk statement.' Hij vindt de gezamenlijk boot 'een prima initiatief'. Maar hij zegt ook tegen het AD: 'Je mag best weten dat ik ons thema niet echt zag landen op een boot waar de VVD ook op meevaart.'

De gezamenlijke politieke boot moet nog wel door de ballotage van de Pride.