OM vervolgt lekkende politieagent aanrijding Stationsplein

De politiemedewerker die vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt over de automobilist die in de zomer van 2017 een groep mensen aanreed op het Stationsplein wordt strafrechtelijk vervolgd.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan AT5. 'De man zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim.'

Eerder al ontslagen

De politiemedewerker van de eenheid Noord-Holland werd in augustus vorig jaar aangehouden. Hij heeft volgens justitie informatie over de bestuurder uit een intern politiesysteem naar Geenstijl gelekt. De politie besloot hem eerder al te ontslaan. Geenstijl publiceerde een foto van een politiecomputer met daarop informatie over de automobilist.



Lees ook: Lekkende politiemedewerker aanrijding Stationsplein ontslagen

Onwel

De aanrijding voor het station op 10 juni 2017, waarbij in totaal acht personen gewond raakten, veroorzaakte commotie. Mede vanwege de onduidelijke communicatie direct na het incident. Zo twitterde de politie vrijwel meteen dat het om een ongeluk ging, maar werd een paar dagen later alsnog het huis van de bestuurder doorzocht.

Na uitvoerig onderzoek concludeerden politie en OM dat de automobilist achter het stuur onwel was geworden vanwege een te lage suikerspiegel. De bestuurder lijdt aan diabetes.

Volgens de woordvoerder is er nog geen zittingsdatum bekend.