Onder Amsterdammers vanavond met Rutger Groot Wassink

In De Balie gaat wethouder Rutger Groot Wassink vanavond in gesprek over werk, diversiteit en democratisering. Het gesprek, in de serie Onder Amsterdammers, is vanaf 20.00 uur live te zien op AT5.

Wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken) wil hoog inzetten de komende jaren. Iedereen moet kunnen meedoen in de stad: dus moet de stad diverser & democratischer én moet iedereen aan het werk kunnen. En dat allemaal om de groeiende ongelijkheid te bestrijden.



Maar welke stappen wil hij zetten? In de talkshow Onder Amsterdammers gaan verschillende Amsterdammers hierover in gesprek met de wethouder. Onder meer vastgoedondernemer Duncan Stutterheim, journalist Chris Aalberts, mensenrechtenactivist Jerry Afriyie en voormalig VVD-raadslid en beleidsadviseur Samira Bouchibti voelen de wethouder aan de tand. De show wordt omlijst met beelden uit het archief van AT5.

Onder Amsterdammers

De Balie presenteert de komende maanden een serie praatprogramma's, met in de hoofdrol de nieuwe wethouders over hun belangrijkste dossiers. Samen met een verscheidenheid aan gasten zullen zij hun doelen voor de aankomende tijd bespreken. Wethouder Laurens Ivens was vorige maand de eerste gast.