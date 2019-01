Oud-Ajacied Evander Sno krijgt taakstraf voor knock-out slaan portier

Evander Sno heeft een taakstraf van 76 uur gekregen. De oud-Ajacied sloeg in oktober 2017 een portier van De Melkweg knock-out.

Zijn broer Kenneth ontvangt een boete van 150 euro. De broer van Evander zei tijdens het incident voor De Melkweg dat hij zijn 'gun' zou gaan halen en dat hij de portiers 'af zou gaan maken'. Petro Sno, de andere broer van Evander, wordt vrijgesproken vanwege onvoldoende bewijs. De drie broers raakten slaags met portiers van De Melkweg nadat ze het poppodium werden uitgezet. Ze hadden al een toegangsverbod voor De Melkweg gekregen.

Sno eerder ook al betrokken bij vechtpartij

Het is niet de eerste keer dat Evander Sno betrokken is bij een vechtpartij. In 2013 zou de voormalig profvoetballer samen met zijn twee broers twee mannen zwaar hebben mishandeld in de Paradiso. Evander werd weliswaar vrijgesproken, maar zijn broers kregen taakstraffen en moesten schadevergoedingen betalen.

Doelwit van aanslag

In de zomer van 2017 werd er in de Reigersbergenstraat in West een handgranaat onder de auto van de broer van Evander geplaatst. De oud-speler van Ajax was echter zelf het doelwit. Bij de ontploffing raakten meerdere auto's en ruiten van woningen zwaar beschadigd. Ook werd er een scherf gevonden in het bed van een klein kind. Afgelopen november werd dader Virgil S. daarvoor veroordeeld tot vijf jaar cel.

Ajax

Evander Sno was tussen 2008 en 2011 actief bij Ajax. De geboren Dordtenaar speelde in totaal negentien wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde.