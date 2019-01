Barnevelds kerkgenootschap komt naar de Amsterdome: 'Jezelf zijn en makkelijk connecten'

Het kerkgenootschap DoorBrekers vestigt zich nu ook in Amsterdam. Vanaf februari zal er op zondagmiddagen een kerkdienst worden gehouden in de voormalige Aviodome in West.

DoorBrekers omschrijft zichzelf als een 'moderne en snelgroeiende kerk voor iedereen. Je kunt jezelf zijn en makkelijk connecten met anderen.' Het genootschap is gevestigd in het christelijke Barneveld en heeft ook dependances in onder andere Amersfoort en Zwolle. En nu is Amsterdam aan de beurt.

Streamen

Zo'n tweeduizend mensen bezoeken de wekelijkse diensten van DoorBrekers, maar ze zenden de diensten ook uit via hun livestreamkanaal. Ook hebben ze 179 podcasts voor inspiratie.

In de diensten ontdek je volgens de website van de kerk 'welk geweldig goed nieuws Hij voor jou heeft'. Dat gebeurt op een multimediale manier en met 'moderne worship'.

Zondagochtend

De eerste Amsterdamse diensten van de kerk zijn één keer per maand en aan het eind van de middag. Het doel is wel om vanaf mei iedere week samen te komen in de Amsterdome. Ook willen ze het moment op de dag terugbrengen naar het meer christelijke tijdstip van 10.30 uur.