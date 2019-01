Wat is er gebeurd met de kunstwerken uit het failliete Slotervaartziekenhuis?

Wat is er gebeurd met de 37 kunstwerken van de gemeente Amsterdam die in bruikleen zijn gegeven aan het Slotervaartziekenhuis? Het Stedelijk Museum, dat de kunstwerken 'administratief beheerde', heeft er in december bij de curator van het failliete ziekenhuis op aangedrongen de nog vermiste kunstwerken te lokaliseren en gevraagd ervoor te zorgen dat ze niet verdwijnen.

In 1976, toen het Slotervaartziekenhuis opende als gemeenteziekenhuis, werden er 25 kunstwerken aangekocht. Later kwamen daar nog twaalf kunstwerken in opdracht bij. De financiering kwam uit de zogenaamde ‘percentageregeling’, waarbij 2% van de bouwsom uitgegeven werd aan kunst in en om het gebouw. Vaak waren dat werken vanuit de toenmalige BKR-regeling.

Slechts 3 aangetroffen

Toen het Stedelijk in 2009 de in bruikleen gegeven werken inspecteerde, werden in het Slotervaart slechts 3 van de 25 schilderijen aangetroffen. De 12 kunstwerken die onderdeel uitmaakten van het gebouw, zoals een glaswand van Karel Appel, waren nog wel aanwezig. Dat werk is een topstuk en is waarschijnlijk veel geld waard.

Eigendom van gemeente

De 37 werken zijn eigendom van de gemeente Amsterdam, en in langdurig bruikleen aan het ziekenhuis gegeven. Hoewel ze dus geen deel uitmaken van de collectie van het museum, droeg het Stedelijk tot aan de verzelfstandiging van het museum in 2006 zorg voor de registratie en het administratieve beheer van de werken.

'Lokaliseer vermiste kunstwerken'

'Het Stedelijk heeft er in december bij de curator van het failliete ziekenhuis op aangedrongen de vermiste kunstwerken te lokaliseren, en er zorg voor te dragen dat de resterende vijftien werken niet verdwijnen', laat het Stedelijk Museum weten in een verklaring. 'Het Stedelijk heeft bij de curator verzocht om een afspraak over de kunstcollectie die aanwezig was en is in het Slotervaartziekenhuis.’

Een woordvoerder van de curatoren van het Slotervaart zegt tegen De Telegraaf dat er een brief is ontvangen van het museum. Volgens hem zijn de aangetroffen kunstwerken in een depot opgeslagen, maar moet er eerst nog een inventarisatie plaatsvinden.