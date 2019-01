Tweede Kamer: helm wordt verplicht voor snorfietsers

In de Tweede Kamer is vanmiddag een motie aangenomen over de helmplicht voor snorfietsers.

Met een ruime kamermeerderheid werd de motie, ingediend door CDA-kamerlid Maurits von Martels, aangenomen. De SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50Plus, D66, SGP, CDA en de Christenunie stemden voor.

Uitvoering

Direct na het aannemen van de motie riep Von Martels de minister op om na te gaan denken over een snelle uitvoering van de motie. Hij vraagt minister Cora van Nieuwenhuizen van verkeersveiligheid om zo spoedig mogelijk met een brief te komen.

In december vorig jaar werd bij een debat in de Tweede Kamer al duidelijk dat een meerderheid voor de invoering van de helmplicht was. Aanleiding voor dat debat was een brandbrief van 130 artsen, die de gevaren van blootshoofds scooterrijden wilden benadrukken.

Snorfiets naar de rijbaan

In Amsterdam was de helmplicht ook al langer punt van discussie. Vanaf aankomende 8 april moeten de snorfietsers in de stad op veel plekken naar de rijbaan, mét helm. Op de plekken waar snorfietsers vanaf dan nog wel op fietspaden mogen rijden, of waar geen fietspad is, mogen ze ook nog zonder helm rijden.

Het aannemen van de motie vandaag betekent hoogstwaarschijnlijk wel dat die laatste regel van tijdelijke aard is. Het is nog niet duidelijk wanneer de helmplicht in gaat, maar vanaf dat moment zullen de snorfietsers in de stad dus ook op de fietspaden met helm moeten rijden.