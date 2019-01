Uber-chauffeurs over maatregelen: 'Ze hadden het allang moeten doen'

Chauffeurs van Uber zijn te spreken over de maatregelelen die het bedrijf heeft genomen om zo bij te dragen aan de verkeersveiligheid in de stad.

'Ze hadden het al lang moeten doen. Ik rij al vier jaar voor Uber en ik heb nog nooit een aanrijding gehad. Ervaring is heel belangrijk', zegt een chauffeur. 'Het is een goede vooruitgang', zegt een andere chauffeur. 'We hebben inderdaad wat rotte appels. Maar dat valt in het niet bij wat er gebeurt rondom andere straattaxi's.'

Maatregelen

Uber gaat de minimale leeftijd van nieuwe chauffeurs veranderen van 18 naar 21 jaar. Ook moeten nieuwe chauffeurs voortaan minimaal een jaar hun rijbewijs hebben en alle chauffeurs onder de 25 jaar worden verplicht om een verkeersveiligheidstraining te volgen.

Lees ook: Zus doodgereden Mare Welkers: 'Maatregelen Uber lossen probleem niet op'

Ongelukken met Uber-chauffeurs

Uber-chauffeurs zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Amper twee weken geleden kwam aan de Heemstedestraat een Uber-chauffeur in botsing met een fietsster. De 24-jarige fietsster overleefde het ongeluk niet.