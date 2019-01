Onderzoekers Tops & Tromp gaan de Amsterdamse drugswereld taxeren

Hoeveel geld wordt er in Amsterdam aan de drugshandel verdiend? En hoe vindt dat geld zijn weg in de stad? Met die vragen heeft burgemeester Halsema hoogleraar Pieter Tops en journalist Jan Tromp op pad gestuurd. We spraken met Tromp over hun gewaagde onderzoeksopdracht.

Bestuurskundige Pieter Tops becijferde eerder dat Nederlandse criminelen jaarlijks 19 miljard euro verdienen aan de handel in synthetische drugs als xtc en amfetamine. Samen met journalist Jan Tromp schreef hij een boek over hoe de georganiseerde misdaad steeds meer grip krijgt op de samenleving. Nu duiken ze in de Amsterdamse onderwereld om een prijskaartje te hangen aan de drugsindustrie.

Tromp: 'Wezenlijk is dat het zich allemaal in het verborgene afspeelt. Dus verwacht van ons geen boekhoudkundig verantwoorde afrekening, maar we gaan proberen tot een beredeneerde taxatie te komen van de omvang. En wat vooral interessant is; hoe slaat het nu neer in de stad?'

Witwassen

Dat er veel geld verdiend wordt, moge op voorhand duidelijk zijn. Dagelijks gaat er in Amsterdam aan coke alleen al 4 kilo doorheen, goed voor een straatwaarde van twee ton. 'Aan het aantal Rolexen komt op een goed moment een einde', zegt Tromp, 'en dan heb je nog ongelofelijk veel geld in je zak zitten. Wat ga je daarmee doen? Hoe krijg je dat witgewassen? Hoe krijg je dat bijvoorbeeld belegd in Amsterdams vastgoed?'

Bezuinigingen

Dat drugscriminelen de samenleving steeds meer weten te ondermijnen, komt volgens Tromp ook voor een groot deel door de overheid zelf die jarenlang bezuinigde op bijvoorbeeld de opsporing en allerhande collectieve voorzieningen. Volgens hem zal het dan ook decennia duren voordat de controle weer teruggepakt kan worden: 'We hebben het in dertig jaar laten ontstaan. Ik ben het ook niet eens met de burgemeester, die zegt dat het de internationale drugscriminaliteit is die ons dit heeft aangedaan. We hebben het zelf laten ontstaan.'

'Doe niemand kwaad'

Ergens dit jaar zullen Tops en Tromp rapporteren over hun bevindingen en dat rapport zal openbaar zijn. Vooralsnog vindt de onderzoeker zijn onderwerp 'machtig interessant', maar is het niet evengoed machtig gevaarlijk? 'Nou...volgens mij doe ik vooralsnog niemand kwaad', aldus Tromp.