Gevonden stoffelijk overschot Zuider IJdijk is romp van een vrouw

De menselijke resten die afgelopen weekend in een koffer op de kade van de Zuider IJdijk zijn gevonden, zijn van een vrouw. Dat heeft de politie vanavond bekend gemaakt.

Het stoffelijk overschot betreft volgens de recherche een romp van een vrouw tussen de 25 en 50 jaar. Dat laat een woorvoerder van de politie weten in Opsporing Verzocht. Er wordt rekening mee gehouden dat het slachtoffer op de lijst van vermiste personen staat, maar het is nog onduidelijk wie de vrouw is, hoe en wanneer zij om het leven is gekomen.

Nog geen uitsluitsel

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten op dit moment geen aanleiding te hebben om te denken dat het slachtoffer de sinds 2017 vermiste Sabrina Oosterbeek zou kunnen zijn. 'Pas na afronding van het dna-onderzoek kunnen we daar 100 procent uitsluitsel over geven', aldus de woordvoerder.



Koffer

Een aanknopingspunt is de koffer, het gaat om een zilvergrijze Samsonite. Het is een dure koffer en die stond langere tijd op de kade. De politie doet een oproep aan iedereen, zowel voorbijgangers of schippers om enige informatie die ze hebben over de koffer met hen te delen.

Onderzoek

De koffer moet al sinds 11 januari op de kade hebben gelegen, liet de politie eerder aan AT5 weten. De dag na de vondst is er direct onderzoek gedaan in het water om op zoek te gaan naar eventuele sporen of andere lichaamsdelen.



In Bureau 020 morgen ook aandacht voor deze zaak.