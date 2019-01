Gewonde na schietpartij in Nieuw-West

In de Rousseaustraat in Nieuw-West is vanavond een man neergeschoten. De politie heeft vanwege sporenonderzoek de omgeving afgezet.

De schietpartij vond rond 20.30 uur plaats. Meerdere ambulances en een Mobiel Medisch Traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Harde knal

Een buurtbewoner hoorde het incident gebeuren. 'Ik hoorde een harde knal. Een man riep: Help, help. Ik heb vervolgens de hulpdiensten gebeld', zegt hij tegen AT5. Volgens hem was de man aanspreekbaar toen hij de ambulance in ging.

Volgens de omstander zou het slachtoffer in een kleine zwarte auto hebben gezeten. De voordeur van die auto stond na het incident open.

Vlakbij die zwarte auto stond een wit bestelbusje waarin een ontploffing lijkt te hebben plaatsgevonden. Of dat busje met het incident van vanavond te maken heeft is niet duidelijk.

Niemand aangehouden

Agenten hebben vanavond bij meerdere huizen aangebeld en gezocht naar getuigen van het incident. Er is nog niemand opgepakt.

Over de verwondingen van het slachtoffer is door de politie niets bekendgemaakt.