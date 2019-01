Groot Wassink: 'Mail als u een pand voor ongedocumenteerden hebt'

Wethouder Rutger Groot Wassink wil dat Amsterdammers zich bij hem melden als ze panden hebben die ze zelf geschikt vinden voor de opvang van asielzoekers zonder verblijfsvergunning.

Die oproep deed hij vanavond, voorafgaand aan de talkshow Onder Amsterdammers in De Balie. 'Wij zoeken zelf naar geschikte panden, maar als er nog mensen zijn die een pand hebben en dat eventueel ter beschikking willen stellen of willen verhuren voor de opvang van ongedocumenteerden, dan roep ik hen zeer op om even een mailtje naar mij te sturen. Dat helpt natuurlijk enorm.'

Zelfbeheer

Op dit moment is broedplaats Lola Luid aan de Derkinderenstraat aangewezen als 24-uursopvang, ook is er een opvang in Buitenveldert. 'We zoeken nu juist naar kleinere locaties omdat we willen dat mensen dat in zelfbeheer gaan doen. En ik zou het eigenlijk ideaal vinden als je een opvanglocatie hebt met plek voor tussen de 50 en 70 mensen. Dus dat vraagt om andere panden dan waar we gewoonlijk mee werken.'

Hoeveel locaties Groot Wassink in totaal in de stad wil, laat hij nog in het midden. 'We zijn er nu een stuk of vijftien aan het onderzoeken. Daar zitten hele kansrijke en goede panden bij. Maar ik wil wel meer keuze.' Eerder zei Groot Wassink dat hij de opvanglocaties voor de zomer gereed wil hebben en denkt aan twee locaties per stadsdeel.

11,5 miljoen

Gisteren bleek dat de opvang en hulp aan de ongeveer vijfhonderd asielzoekers zonder verblijfsvergunning de stad in 2019 11,5 miljoen euro kost. Voor een deel daarvan, 3,8 miljoen euro, moet nog dekking worden gevonden. Groot Wassink denkt wel dat de meeste Amsterdammers achter zijn beleid blijven staan.

'We hebben er hiervoor ook wel best wel wat geld eraan uitgegeven', zegt hij. 'En ik denk dat we juist met die 24-uursopvang een nieuwe manier hebben gevonden. Als het lukt om ook met de staatssecretaris zaken te doen krijgen we wat geld van het Rijk, dan kunnen de kosten nog wat omlaag.'

Prima idee

Hij wijst ook op de afgelopen verkiezingensuitslag. 'Ik denk dat een ruime meerderheid van de partijen in de gemeenteraad dit wil en die hebben er geen geheim van gemaakt. Dus een meerderheid van de mensen die gestemd hebben, lijkt het een prima idee te vinden.'

Groot Wassink gaat morgenochtend opnieuw met de staatssecretaris over de kwestie onderhandelen.