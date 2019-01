Slachtoffer schietpartij Nieuw-West is 28-jarige Amsterdammer

De man die gisteravond is neergeschoten in de Rousseaustraat in Nieuw-West is een 28-jarige Amsterdammer.

De schietpartij vond gisteravond rond 20.30 uur plaats. Een getuige belde de hulpdiensten toen hij na een harde knal een man om hulp hoorde roepen. Het slachtoffer zou in een zwarte auto hebben gezeten.

De man was aanspreekbaar toen de hulpdiensten arriveerden en maakt het naar omstandigheden goed. Over de ernst van de verwondingen is verder niks bekend.

Van de schutter ontbreekt vooralsnog ieder spoor. De politie doet onderzoek.