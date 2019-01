Drake gaat het weer proberen in de Ziggo Dome

Drake komt weer naar Amsterdam: eind april geeft de rapper drie shows in de Ziggo Dome. Bij een concertreeks twee jaar geleden was er veel gedoe rondom zijn optredens. Eerst stelde hij die reeks twee keer uit vanwege 'productionele redenen' en toen de superster uiteindelijk wel een goede datum had gevonden, kwamen zijn fans voor niets omdat hij plotseling ziek werd.

De Canadees geeft zijn concerten op 23, 25 en 26 april in de Ziggo Dome. Drake staat samen met rapper Tory Lanez op het podium. De Amsterdamse optredens maken deel uit van zijn Assissination Vacation Tour in Europa. Andere concerten geeft hij in onder andere Antwerpen en Parijs.

Zijn concertreeks komt na het verschijnen van zijn album Scorpion, die de 32-jarige rapper vorig jaar uitbracht. Fans hoeven niet lang te wachten om tickets te bestellen: aanstaande vrijdag om 10:00 uur start de kaartverkoop.

In 2017 liepen de optredens in Amsterdam niet echt lekker. Eerst werden zijn concertdata twee keer veranderd, daarna liet hij verstek gaan omdat hij ziek was. Fans wachtten een uur in de zaal op zijn verschijning om daarna te horen dat hij niet kwam. Voor het inhaalconcert een paar dagen later kwam hij flink te laat en waren veel fans helemaal klaar met hem.

Drake annuleert optreden ruim uur na aanvang, fans druipen teleurgesteld af https://t.co/pSZOuNya5Q — AT5 (@AT5) March 27, 2017

Ook deze song staat op zijn nieuwste album: