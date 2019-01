Cartesius kan niet verhuizen door veel te dure verbouwing

De middelbare school Cartesius 2 (havo-vwo+) zal niet verhuizen naar een pand aan de Plantage Muidergracht. Na onderzoek blijkt de verbouwing veel te duur en heeft Onderwijs-wethouder Moorman de verhuizing gecancelled.

Cartesius 2 zit nu tijdelijk in gebouwen op de Tweede Passeerdersdwarsstraat en aan de Lindengracht. De school wilde en kon naar de Plantage Muidergracht, maar om het pand passend te maken is er grote renovatie en verbouwing nodig. Wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, heeft besloten dat de verbouwing niet door kan gaan, omdat het renoveren meer dan 23 miljoen euro zou gaan kosten. Dat is 75 procent meer dan wat een renovatie van een schoolgebouw normaal gesproken kost.

Zeeburg

'Ik betreur het zeer dat de voorgenomen plannen op dit moment niet door kunnen gaan als gevolg

van de staat van het gebouw en de krapte op de bouwmarkt', aldus Moorman. Ze laat weten dat ze momenteel in gesprek is met het schoolbestuur om een definitief alternatief te vinden. 'In of rond het centrum blijkt dit alternatief helaas niet voor handen te zijn. Wel zijn er elders in de stad mogelijkheden. Het meest kansrijk hiervoor lijken locaties in Zeeburg te zijn.'

Genoeg ruimte

Op Zeeburg staan twee middelbare scholen; het C-burgcollege en IJburg College 2, beide in de nieuwe wijk op het Zeeburgereiland. Volgens Het Parool zouden beide panden geschikt zijn om de leerlingen van Cartesius 2 onder te brengen en is hier meer dan genoeg ruimte. Het IJburg College ziet zelf niks in de plannen en is van mening beide panden hard nodig te hebben, zegt de interim-directeur Richard Troost tegen de krant.

De wethouder zegt dat ze de teleurstelling over de afgeketste verhuizing naar de Plantage Muidergracht onder leerlingen en hun ouders goed kan begrijpen en belooft in ieder geval voor de opening van de inschrijving van nieuwe leerlingen op 4 maart helderheid te geven.