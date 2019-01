Twitter gaat los na oproep Groot Wassink om panden voor ongedocumenteerden

De oproep die wethouder Rutger Groot Wassink gisteravond deed in de talkshow Onder Amsterdammers in De Balie is niet door iedereen met gejuich ontvangen. Groot Wassink vroeg Amsterdammers of ze hem willen mailen als ze een pand hebben en beschikbaar willen stellen als opvang voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning.

De oproep aan de Amsterdammer leidde tot veel, vooral negatieve, reacties op Twitter. Zo is er verbazing bij mensen die al jaren een woning zoeken en op een wachtlijst staan.

Mijn zoon zoekt nog een kamer in Amsterdam. Jammer genoeg heeft hij wel papieren, maar als iemand iets weet dan mag die persoon mij mailen. Hij betaalt ook nog huur. — Tom Gerritsen (@Tom11111966) January 23, 2019

Ook politici laten van zich horen. Marianne Poot van de VVD kan zich niet vinden in de oproep van Groot Wassink en vindt dat hij een andere prioriteit moet kiezen en doelt daarmee op de wachtlijsten: 'In Amsterdam staan mensen 15 jaar op een wachtlijst en kunnen starters en studenten geen woning vinden, omdat middenhuur bijna onmogelijk is.'

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie noemt Groot Wasskink hypocriet. 'Inspraak of een referendum over opvanglocaties mogen NIET van GroenLinks, maar u mag wel panden leveren.' Ook worden er hier en daar al wat locaties geopperd die als opvang kunnen dienen, zo schrijft iemand: 'Wat denk je van het Paleis op de Dam, Wassink?' Een ander zegt: 'Prins Bernard Jr. heeft er nog wel een paar.'

Voor uitgeprocedeerde asielzoeker is landelijke opvang. Terwijl in Amsterdam mensen 15 jaar op een wachtlijst staan, starters en studenten geen woning kunnen vinden en doorstroom vanwege te weinig middenhuur bijna onmogelijk is. Misschien een andere prioriteit kiezen? https://t.co/CSOog0Hy8l — Marianne Poot (@MariannePoot) January 23, 2019

Inspraak of een referendum over opvanglocaties mogen NIET van GroenLinks, maar u mag wel panden leveren. Participatie volgens GL. - Groot Wassink: 'Mail als u een pand voor ongedocumenteerden hebt' https://t.co/QkVDc80NtT via @AT5 #FVD — Annabel Nanninga (@ANanninga) January 23, 2019

Dus eerst roepen dat ze welkom zijn en nu bedelen om panden van anderen. Dat is echt linkse logica. https://t.co/sDKS8grAgO — Jan Roos (@LavieJanRoos) January 23, 2019

FUCKING KIDDING ME. Doe mij maar 30ers die geen huis kunnen kopen maar wél Adam verrijken. Of jongeren die samenwonen en Adam leefbaar maken - partijen die NOOIT in aanmerking voor woning zullen komen. Dit is zó Job Cohen: U HOEFT hier niet te wonen - maar ongedocumenteerden WEL! https://t.co/wxDePDWzNT — Ebru Umar #1 (@umarebru) January 23, 2019