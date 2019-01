Sekswerker mishandeld en beroofd in peeskamer

Een sekswerker is half november in zijn peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal zwaar mishandeld en beroofd door een man. De politie is op zoek naar de dader en heeft beelden van hem vrijgegeven.

De man is in de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 november aan het werk achter het raam in een pand aan de Oudezijds Achterburgwal op de Wallen.

Dansend en met sensuele bewegingen probeert hij klanten naar binnen te lokken, op bewakingsbeelden is te zien dat een voorbijganger een praatje maakt en daarna doorloopt.

Dan komt er rond 5.00 uur een man binnen die een praatje maakt met de sekswerker. Hij besluit naar binnen te gaan en de twee gaan naar de peeskamer uit het zicht van de camera. Even later komt de verdachte weer in beeld en vlucht het pand uit.

Klappen

In de werkkamer buiten de camerabeelden om ontstaat er een conflict tussen beide mannen. De bezoeker slaat de sekswerker in het gezicht en werkt hem hardhandig naar de grond. Vervolgens wordt het slachtoffer ook nog eens beroofd. Pas dan gaat de agressieve man er vandoor.

Geschrokken

De sekswerker raakt gewond en alarmeert direct de politie. 'Het slachtoffer denkt gewoon te maken te hebben met een vriendelijk persoon, maar als je dan in je eigen werkkamer wordt aangevallen en bestolen, dan schrik je heel erg', aldus een woordvoerder van de politie in het programma Bureau020. 'Ontzettend naar.'

Signalement

Het gaat om een man van ongeveer 1,70 meter lang met een normaal postuur. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud en heeft een lichte huidskleur. Hij heeft een baardje en donker haar dat aan de zijkanten opgeschoren is. Deze nacht droeg hij het haar naar achter gekamd in een knot of staartje. Hij droeg hij een donkere jas, laaghangende spijkerbroek en witte hoge sneakers. 'Mensen die deze man kennen of meer weten van de zaak worden verzocht contact op ons te nemen', aldus de politiewoordvoerder.