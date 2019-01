Geld met inkt uit de pinautomaat: 'Ik dacht dat ik 5 meier kreeg'

Je pint 170 euro en krijgt briefjes bedekt met inkt uit de automaat. Het overkwam Gily vanmorgen toen hij geld pinde bij een ING-pinautomaat aan de Eerste Van Swindenstraat in Oost.

'Ik dacht dat ik opeens vijfhonderd euro kreeg, maar ik kreeg briefjes van vijftig met inkt erop', zegt Gily tegen AT5. 'Ik raakte in paniek. Hoeveel mensen hebben dit al meegemaakt? Ik heb dingen te betalen, ook met contant geld.'

'Hopelijk zijn er niet al te veel slachtoffers'

Gily besloot het ING-filiaal aan de Eerste Van Swindenstraat binnen te gaan en verhaal te halen. 'Ik was een uur binnen. Ze adviseerden mij om een klacht in te dienen. Nu moet ik wachten en hopen dat het snel wordt opgelost. Hopelijk zijn er niet al te veel slachtoffers.'

ING: 'Het is uiterst ongebruikelijk'

De ING zegt dat dit soort incidenten zeer zeldzaam zijn en dat er vooralsnog nog geen klachten zijn binnengekomen over met inkt besmeurde bankbiljetten. 'Het is uiterst ongebruikelijk. We gaan dit intern onderzoeken. Biljetten worden van te voren gecontroleerd of ze geschikt zijn', zegt een woordvoerder van de ING. 'Biljetten moeten worden getransporteerd en misschien dat het ergens in dat proces is gebeurd.'