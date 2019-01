Vrouw zwaargewond bij steekpartij Zuidoost, verdachte aangehouden

Een vrouw is vanmiddag zwaargewond aangetroffen op de Chestertonlaan in Zuidoost na een melding van een steekincident. Een verdachte is kort na de steekpartij aangehouden.

De politie kreeg rond 14.00 uur meerdere meldingen binnen over een vrouw die zwaargewond op de Chestertonlaan zou liggen. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen.

Volgens een getuige liep de vrouw met boodschappen over straat toen ze werd neergestoken. Bouwvakkers zouden eerste hulp hebben verleend en het slachtoffer met dekens hebben opgewarmd.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe het met de vrouw gaat.

In de directe nabijheid is er een man aangehouden, die de politie beschouwt als verdachte. De aanleiding voor de steekpartij is vooralsnog onbekend. Er is een plaats delict afgezet en de politie is een onderzoek begonnen.