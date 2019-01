Dragqueen Dolly Bellefleur extra beveiligd tijdens voorleesmiddag

De openbare bibliotheek in Nijmegen gaat extra beveiligers inzetten voor een voorleesmiddag met dragqueen Dolly Bellefleur. De dragqueen leest daar op zaterdag 2 februari voor aan peuters en kleuters. Desondanks laat Bellefleur zich er niet door uit het veld slaan.

De bibliotheek vreest voor protesten uit de rechtse hoek. Dolly Bellefleur, het alter ego van Ruud Douma, schrok in eerste instantie van het nieuws. 'Ik dacht heel even: moet ik dit eigenlijk wel doen? Maar een paar seconden erna zei ik tegen mijzelf: Nu moet ik het juist doen', zegt Bellefleur tegen AT5. 'Ik ben gemotiveerder dan ooit.'

'Veiligheid moet gegarandeerd worden'

Bellefleur leest vaker voor aan kleuters en peuters. 'Ik wil kinderen laten zien dat wij in een kleurrijke maatschappij leven.' De dragqueen kan zich vinden in de maatregelen van de bibliotheek. 'Het is een evenement voor kinderen en dan wil je de veiligheid garanderen.'

Voorleesmiddag stopgezet in december

Afgelopen december moest een voorleesmiddag in de openbare bibliotheek in Nijmegen worden stilgelegd omdat leden van de rechtse organisatie Identitair Verzet de bibliotheek binnenkwamen om hun onvrede over een dragqueen als voorlezer te uiten.