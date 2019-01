Flexwerkers Stadsloket eisen vast contract: 'We worden gewoon gedumpt'

Flexwerkers van het Stadsloket willen een vast contract. 42 van hen werden eind vorig jaar ontslagen, ondanks dat ze al jaren achter de gemeentebalie werken. Wethouder Meliani bood flexwerkers bij het gemeentelijk callcenter vorig jaar contracten aan. De Stadsloketmedewerkers eisen nu dezelfde behandeling. Vanavond overhandigen ze 330 handtekeningen.

Wilma Goeman werkt al ruim 4 jaar als uitzendkracht bij het Stadsloket in Osdorp. Eind vorig jaar kreeg ze, terwijl ze achter de balie aan het werk was, opeens te horen dat ze vanaf april niet meer ingehuurd wordt. Een onaangename verrassing. 'Mijn maag kromp ineen. Ik begon te huilen. Als ik mijn werk niet goed deed, dan had ik dat wel gehoord. Maar ik heb goede beoordelingen en toch word ik ontslagen. Dan denk je, hoe kan dit gebeuren?'

Wilma is niet de enige Stadsloketmedewerker die niet meer ingehuurd zal worden. 41 flexcollega's kregen hetzelfde bericht. Terwijl ze langer dan 3,5 jaar bij de gemeente werken, vaak meer dan 40 uur per week. Ze voelen zich bij het grof vuil gezet. 'Als je opeens zo gedumpt wordt, want zo voelt het, dan is dat stank voor dank.'

'Boos en teleurgesteld'

Eerder was er al discussie over de meer dan 60% flexwerkers die bij het gemeentelijk callcenter worden ingezet. Terwijl de gemeente niet meer dan 15% uitzendkrachten wil hebben. Verantwoordelijk wethouder, Touria Meliani, moest zich hier eind vorig jaar voor verantwoorden in de gemeenteraad. Ze beloofde de callcenter-medewerkers een vast contract. Maar vermeldde hier expliciet bij dat deze contracten niet uitgedeeld zouden worden aan de uitzendkrachten bij het Stadsloket.

Een mededeling die bij Wilma en haar Stadsloket-collega's in het verkeerde keelgat schoot. 'Je kan dan begrijpen dat wij heel boos zijn, zo teleurgesteld. Waarom zij wel en wij niet? Hoe kunnen ze dat verantwoorden?'

'Geen goed werkgeverschap'

De flexwerkers van het Stadsloket besluiten de hulp van de FNV in te schakelen. Volgens de vakbond gaan de ontslagen recht in tegen het beleid dat de gemeente Amsterdam voor zichzelf bepaald heeft. Fatima el Mourabit: 'Ze willen goed werkgeverschap, duurzame banen, niet meedoen aan de flexibilisering en een sociale gemeente Amsterdam naar haar werknemers. Maar uit deze actie blijkt het tegenovergestelde.'

Minder drukte bij Stadsloket

De gemeente verwacht dit jaar minder Amsterdammers bij de stadsloketten omdat paspoorten en ID-kaarten vanaf nu tien jaar geldig zijn. Ook mogen flexwerkers niet langer paspoortaanvragen behandelen, nadat bleek dat alleen beëdigd, vast personeel hiervoor geautoriseerd is.

Er is dus minder personeel nodig, zo redeneert de gemeente. En dus zullen er minder flexwerkers ingehuurd worden. Opvallend is wel, dat er in de periode na het ontslag van de 42 uitzendkrachten, er ook een kleine tiental nieuwe flexwerkers zijn aangenomen. Een onbegrijpelijk actie, vindt Wilma. 'Als het tijdelijk werk is, waarom laat je ons dat niet doen die paar maanden?'

Volgens de gemeente werken de nieuwe uitzendkrachten aan een specifiek project. En zijn Wilma en haar collega's hier niet voor in te zetten. 'Dat is onzin, ze krijgen deze week de opleiding inloopmedewerker burgerzaken. Dat zijn gewoon precies dezelfde werkzaamheden die ik al dik vier jaar doe nu.'

330 handtekeningen

De Stadsloketmedewerkers overhandigen vanavond 330 handtekeningen aan de directie Burgerzaken. Hun doel is duidelijk: 'We willen gehoord worden. En dat er verandering komt. Zodat wij óók vaste contracten gaan krijgen'.

GroenLinks, PvdA en SP hebben raadsvragen gesteld over de situatie van de flexwerkers bij het Stadsloket. Wethouder Meliani verwacht hier volgende week antwoord op te geven. Dan komt er ook meer duidelijkheid over het lot van de 42 ontslagen flexwerkers.