Frenkie de Jong voor 75 miljoen euro naar FC Barcelona

Frenkie de Jong gaat voor een recordbedrag van 75 miljoen euro naar FC Barcelona. De Jong maakt het huidige seizoen in Amsterdam af en wordt per 1 juli 2019 getransfereerd.

De middenvelder stond nog tot en met 30 juni 2022 onder contract bij Ajax. Ajax ontvangt een transfersom van 75 miljoen euro, die op basis van variabelen nog kan oplopen tot maximaal 86 miljoen euro.

Lees ook: Tadic over mogelijke transfer De Jong: 'Ik denk dat hij veel meer waard is dan 75 miljoen'

Vanochtend gingen er al geruchten dat de Spaanse club er alles aan wilde doen om het 21-jarige toptalent binnen te halen. Het is de grootste Amsterdamse verkoop in de geschiedenis. Vorig seizoen vertrok Davinson Sanchez voor 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur en was Ajax' meest lucratieve verkoop tot nu toe.

Lees ook: In Arkel blijft Frenkie gewoon Frenkie: 'Ik hoop dat hij hier z'n carrière eindigt'

De Jong werd op 12 mei 1997 geboren in Arkel. Hij maakte op 21 september 2016 zijn debuut in het eerste elftal in de wedstrijd om de KNVB Beker, Ajax –Willem II (5-0). De international speelde tot nu toe 65 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin vijf doelpunten.